سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يدعو المجتمع الدولي لمؤازرته في إستعادة آثاره المنهوبة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T11:46:20+0000
العراق يدعو المجتمع الدولي لمؤازرته في إستعادة آثاره المنهوبة

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى مؤازرة بلاده في استعادة الآثار المنهوبة، مؤكدا أولوية عمل الحكومة الاتحادية في إعادة إعمار المناطق والمدن المحررة من قبضة تنظيم داعش.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ‬⁩ في إسلام آباد تحت عنوان: (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).

وقال الوزير إن العراق حقق انتصارات على داعش أثبتت الهوية التعددية الديمقراطية للبلاد، معبرا أن العراق والعالم أصبحا أكثر أمناً بعد هذه الانتصارات التاريخية.

وأكد أن الحكومة العراقية وضعت بقمة أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة وإعادة النازحين.

وقال حسين ايضا "نهيب دول المنظمة والمجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعادة الآثار العراقية".

وأضاف أن "حكومة العراق تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم"، مشيرا إلى أن "العراق قدم العديد من المبادرات لتجسير الخلافات وحل المشاكل بين دول المنظمة".

يذكر أنه خلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية.

related

الكاظمي يشدد على حق العراق في استعادة كل آثاره المنهوبة

Date: 2022-03-06 09:40:13
الكاظمي يشدد على حق العراق في استعادة كل آثاره المنهوبة

العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

Date: 2021-07-10 17:50:45
العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

بغداد تدعو المجتمع الدولي للتدخل لضمان حصول العراق على حقوقه المائية

Date: 2021-12-04 07:40:22
بغداد تدعو المجتمع الدولي للتدخل لضمان حصول العراق على حقوقه المائية

برلماني يفصح عن إختفاء 25 مليار دولار عبر حوالات مالية إلى خارج العراق

Date: 2021-08-04 08:23:49
برلماني يفصح عن إختفاء 25 مليار دولار عبر حوالات مالية إلى خارج العراق

ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

Date: 2021-01-29 08:52:34
ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

امريكا تبلغ عبد المهدي رؤيتها ازاء اوضاع العراق

Date: 2019-12-19 18:52:47
امريكا تبلغ عبد المهدي رؤيتها ازاء اوضاع العراق

حسين من واشنطن يأمل من العلاقات الاستراتيجية بين العراق وامريكا تحقيق امرين

Date: 2020-08-21 13:55:53
حسين من واشنطن يأمل من العلاقات الاستراتيجية بين العراق وامريكا تحقيق امرين

مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد

Date: 2019-08-15 14:13:05
مقرب من أمريكا لشفق نيوز: العراق دخل الحرب رسمياً وايران نقلت معركتها الى بغداد