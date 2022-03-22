العراق يدعو المجتمع الدولي لمؤازرته في إستعادة آثاره المنهوبة

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى مؤازرة بلاده في استعادة الآثار المنهوبة، مؤكدا أولوية عمل الحكومة الاتحادية في إعادة إعمار المناطق والمدن المحررة من قبضة تنظيم داعش.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ‬⁩ في إسلام آباد تحت عنوان: (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).

وقال الوزير إن العراق حقق انتصارات على داعش أثبتت الهوية التعددية الديمقراطية للبلاد، معبرا أن العراق والعالم أصبحا أكثر أمناً بعد هذه الانتصارات التاريخية.

وأكد أن الحكومة العراقية وضعت بقمة أولوياتها إعادة بناء المدن المحررة وإعادة النازحين.

وقال حسين ايضا "نهيب دول المنظمة والمجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعادة الآثار العراقية".

وأضاف أن "حكومة العراق تعمل على بناء علاقات جيدة ومتوازنة مع دول العالم"، مشيرا إلى أن "العراق قدم العديد من المبادرات لتجسير الخلافات وحل المشاكل بين دول المنظمة".

يذكر أنه خلال العام 2021، استردّ العراق 17000 قطعة أثرية ولوح حلم گلگامش من الولايات المتحدة الأمريكية.