العراق يقترح تشكيل لجنة وزارية عليا لتسوية الخلافات بين الدول العربية

شفق نيوز/ اقترح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الخميس، تشكيل لجنة وزارية عليا يقع على عاتقها تسوية الخلافات بين البلدان العربية.

جاء ذلك ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة/ الدورة العادية الرابعة والثلاثين، الذي يُعقد في بغداد.

وقال حسين في كلمة ألقاها خلال تسلمه رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة بغداد، إن "الأحداث السياسية والامنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة تتطلب منا يدا واحدة، والعمل سوية على تقريب وجهات النظر والجلوس على طاولة الحوار، وبذل الجهود الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الصف والموقف".

وأضاف أنه "بهذا الصدد وفي ضوء ما شهدته العلاقات العربية مؤخرا من توترات آنية بين بعض الدول، واختلاف الرؤى، وتجاذب التصريحات، وانطلاقا من محاولات الجمهورية العراقية لرأب الصدع، وتوحيد المواقف تقترح تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية".

وتابع حسين القول إن هذه اللجنة "تتكون من عضوية جمهورية العراق، ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية والدول العربية الراغبة بالانضمام الى هذا اللجنة"، مبينا أن اللجنة تتولى مهام تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في تسوية الخلافات، وتهدئة الأجواء".