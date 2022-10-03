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العراق يدعو الدول لتحذو حذو استراليا: لابد من تفكيك مخيم الهول

Category: سیاسة

Date: 2022-10-03T11:14:52+0000
العراق يدعو الدول لتحذو حذو استراليا: لابد من تفكيك مخيم الهول

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول السوري إلى استعادتهم كما فعلت استراليا.

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "نثمن عالياً إعلان استراليا استلام عدد من رعاياها من مخيم الهول، وننتظر من الدول الأخرى أن تحذو حذوها".

وأضاف "لابد من تفكيك هذا المخيم لحماية الإنسانية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن أستراليا تستعد لإعادة العشرات من مواطنيها من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم داعش من مخيمات اللاجئين في سوريا، بعد مهمة سرية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية هناك.

ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلاً محتجزين في المعسكرات منذ ثلاث سنوات ونصف، من أقارب أعضاء داعش القتلى أو المسجونين.

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