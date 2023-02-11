العراق يدعو البرلمانات العربية للعمل على عودة سوريا لمحيطها و لاستقرارها

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم السبت، البرلمانات العربية لممارسة دورها بالعمل على عودة سوريا الى محيطها العربي والى استقرارها.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس النواب وصل إلى مقر جامعة الدول العربية؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية (رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي)".

وقال الحلبوسي، خلال المؤتمر، "ندعو أن يكون هناك موقف للبرلمانات العربية بالعمل على عودة سوريا واستقرار هذا البلد العربي الشقيق".

وأضاف، "ندعو أن يكون هنالك دور عربي واضح، وأن تتبنى القيادة العربية والدول العربية على كافة المستويات عودة سوريا إلى محيطها العربي، وعودة سوريا إلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل وشكل واضح".

وبخصوص الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، اشار الى الحلبوسي، الى ان "العراق باشر في فتح المنافذ مع الجمهورية العربية السورية وإيصال كافة المساعدات الشعبية و الحكومية و هنالك دور واضح للوقوف مع الشعب السوري الشقيق".