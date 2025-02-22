العراق يدعو البرلمانات العربية الى تشريع قوانين ترفض تهجير الفلسطينيين

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم السبت، عدة مقترحات الى البرلمانات العربية ابرزها تشريعها لقوانين ترفض تهجير أهالي غزة، مؤكدا وقوف العراق مع الفلسطينيين قبل السابع من أكتوبر و أثنائها وبعدها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في عاصمة مصر القاهرة.

ودعا المشهداني في كلمته، إلى إصدار قوانين تشريعية موحدة ترفض بالكلية نقل كل أو جزء من أهل غزة من غزة أو من فلسطين للأردن ومصر أو أي دولة أخرى.

وشدد على إصدار قوانين تفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول والشركات بما فيها شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي التي تساهم في استهداف أهل غزة وفلسطين على ما ثبت أخيراً من استعانة اسرائيل بخبرة دول وخبرة شركات ذكاء صناعي لتقديم بنوك أهداف لها في الحرب على غزة.

وحث رئيس مجلس النواب العراقي، على تعزيز إصدار برلمانات الدول العربية لتشريعات تسهل تقديم العون العاجل المادي والمعنوي ونحن على ابواب رمضان لغزة وترتيب إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المجاورة وتسهيل خروج الجرحى لعلاجهم بتعاون عربي إسلامي

واقترح المشهداني أيضا، إنشاء صندوق عربي إسلامي استثماري لدعم إعادة اعمار غزة والضفة والاستثمار فيهما وتعزيز السيادة على القدس الواحدة الموحدة شاء من شاء وأبى من أبى

وأكد على اهمية، توفير البرلمانات العربية منحا عاجلة وآجلة لغزة وعموم الضفة من خلال تقديم تشريعات وقوانين لحكوماتها تلزمها بجمع المنح هذه

وأشار المشهداني الى، العمل البرلماني على تعزيز عمل الأونروا واللجوء للأمم المتحدة لكي ترفض إيقاف عملها كما تقترح اسرائيل

وحض على، العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي لغزة والضفة من خلال دعم اقتصادي مباشر وغير مباشر يزيل الفقر من مناطق أهلنا ويضمن لهم عيشا كريما

وطالب رئيس مجلس النواب العراقي، ب"إعفاء السلع المصنوعة في فلسطين والمزروعات من الضرائب والجمارك كليا دعما لإنتاجهم وزراعتهم وحتى صيدهم البحري".

ولفت الى "تقديم تشريعات موحدة من البرلمانات العربية لتجريم التطبيع الكلي أو الجزئي دبلوماسيا واجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا مع الكيان الصهيوني إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وحث المشهداني في كلمته، برلمانات الدول الإسلامية على مثل ذلك لاتخاذ موقف واحد موحد لدعم الفلسطينيين في أراضيهم.