العراق يدعم "الفتوى التاريخية" لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية العراقية برأي محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان صدر مساء الجمعة، إن "وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية، الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري حول ممارسات "الكيان الإسرائيلي" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

وأكدت الوزارة على "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".