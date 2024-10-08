العراق يخصص 3 مليارات دينار للوافدين اللبنانيين

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 3 مليارات دينار لتقديم الخدمة للضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدتا اليوم الثلاثاء، لتعويض جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الـ 79.

وأضاف، أنه في سياق متابعة الحكومة لجهود إغاثة الشعب الفلسطيني واللبناني، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. كما تم استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق) إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان.

كما وافق المجلس، وفق البيان، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان الشقيق، حيث تمت الموافقة على قيام وزارة الصحة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014).