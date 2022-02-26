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العراق يخصص ارقاماً ساخنة للتواصل مع جاليته في اوكرانيا

Category: سیاسة

Date: 2022-02-26T14:32:26+0000
العراق يخصص ارقاماً ساخنة للتواصل مع جاليته في اوكرانيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، تخصيص أرقام ساخنة الى العراقيين المتواجدين في اوكرانيا للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم في حال حدوث أي طارئ.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارة الخارجيَّة خصصت أرقاماً ساخنة للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ.

وأضاف ان ذلك يأتي حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة العراقية في أوكرانيا في ظل الازمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل معهم ، لاسيما المتواجدين على الحدود الدوليَّة بين أوكرانيا وبولندا ، هنغاريا، رومانيا ، ولغرض التواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ، نورد في أدناه الأرقام الساخنة للتواصل عبرها والابلاغ عن أماكن تواجدهم:

سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا

 

رئيس البعثة  :

0038974007307

 

أ. ضياء حمد :

00380952041153

 

أ. سعد البرزنجي :

009647518503123

 

الخط الساخن :

00380979244948

 

سفارة جُمهوريَّة العراق في بودابست 003614411960

 

سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو 0048792650803

0048730851480

 

سفارة جُمهوريَّة العراق في بوخارست 009647708885444

0040735826870

 

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