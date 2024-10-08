العراق يحصن نفسه جيداً تحسباً لأي هجوم "سيبراني"

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات في المنطقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق خلال المرحلة المقبلة".

وايلول الماضي، نفت وزارة الداخلية العراقية، أخبار متداولة عن هجوم سيبراني مرتقب يستهدف العراق، وحثت المواطنين على الحذر من الرسائل الإلكترونية والروابط غير المعروفة.

ويُنفذ الهجوم السيبراني عبر شكبة الإنترنت بهدف اختراق أو تعطيل أنظمة الحواسيب والشبكات، ويتضمن استخدام برمجيات خبيثة مثل الفيروسات وسرقة المعلومات الحساسة أو تدمير البيانات، ويمكن أن تستهدف هذه الهجمات الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، وتسبب أضرارًا مالية وأمنية كبيرة.