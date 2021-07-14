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العراق يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-14T08:46:14+0000
العراق يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية يوم الأربعاء أن العراق حصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 وبشكل رسمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اليوم: سيتم المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة الذي سيُعقد في لاهاي في أواخر شهر تشرين الثاني القادم.

يُشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (بالإنجليزية: Organisation for the prohibition of chemical weapons)‏ هي منظمة دولية يقع مقرها في لاهاي عاصمة هولندا، وهي تسهر على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين و المصادقين عليها.

وتحاول المنظمة دعوة الدول غير الأعضاء فيها إلى الإنضمام إليها والتوقيع على إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتسهر المنظمة على تدمير السلاح الكيميائي، وهي تحمي الأطراف التي يمكن أن تكون مهددة بالسلاح الكيميائي (سواء من دولة أخرى أو من جهة إرهابية)، وكذلك هي تعمل من أجل تكوين تعاون دولي من أجل الاستخدام الرشيد للكيمياء.

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