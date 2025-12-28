العراق يحصد نحو 100 مليار دينار في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال

شفق نيوز - بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الأحد، عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال والتي بلغت نحو 100 مليار دينار.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغت (93,668,979,124) ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) دولارات أمريكية.

وشدد مجلس القضاء الأعلى في بيانه على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قد أكد، نهاية شهر أيار/مايو الماضي، التزام العراق في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين.