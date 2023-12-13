العراق يحصد منصب نائب رئيس بعثة للأمم المتحدة إلى اليمن

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي العراقي سرحد فتاح نائباً لرئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بحسب ما افادت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في البيان، أن "اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد عن 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطنيّ والدوليّ، إذ شغل في العام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.