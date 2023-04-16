العراق يحشد الرأي العام لقضية المياه عبر رسائل الموبايل

شفق نيوز/ تسعى السلطات الحكومية العراقية الى تحشيد الرأي العام إزاء قضايا البلاد المائية، ليس عبر الإعلام فقط، بل امتد إلى رسائل الموبايل، وذلك قبل موعد انطلاق مؤتمر يخص المياه في بغداد المقرر الشهر المقبل.

ووردت رسائل (SMS) إلى المواطنين عبر هواتفهم النقالة نصت: "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في اليومين 6-7/أيار – 2023 لتحشيد الرأي الدولي باتجاه قضايا العراق المائية".

وأرسلت الحكومة العراقية دعوةً إلى كلٍ من تركيا وإيران لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه.

ويقول وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، إن اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية، موضحا أن دعوةً وُجِّهت لوزير الطاقة الإيراني للمشاركة في مؤتمر بغداد الثالث للمياه والذي سيعقد الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وسائل الاعلام الرسمية.

كما لفت ذياب إلى أن مباحثات وتفاهمات رئيس الوزراء مع الجانب التركي في زيارته الأخيرة، تضمنت الاتفاق على إرسال وفد فني إلى تركيا قريباً، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحديد الوفد ومخاطبة وزارة الخارجية بشأنهم ومن المؤمل أن تتحقق الزيارة بعد عطلة عيد الفطر.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد شدد خلال مؤتمر عقد في نيويورك منتصف الشهر الماضي، ضرورة الإسراع في إحراز التقدم في مجال التعاون المائي، مشيراً إلى أن إدارة موارد المياه المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من قبل الدول المتشاطئة أمر مهم للبلاد.

وسبق أن استضافت العاصمة العراقية بغداد المؤتمر الدولي الثاني للمياه في 22 آذار 20122،في فترة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

ويطالب العراق الدول المشاطئة بتحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة.