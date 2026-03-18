العراق يحذر من تداعيات خطيرة عقب استهداف حقل بارس الإيراني

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، استهداف منشآت الطاقة في حقل بارس في إيران، وعدّت ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان إن استهداف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة، يعد تصعيداً غير مبرر من شأنه أن يفاقم التوترات الإقليمية، ويعرض المصالح الاقتصادية وسلامة المدنيين لمخاطر جسيمة، بما ينعكس سلباً على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت الخارجية العراقية تمسك بغداد بموقفها الداعي إلى تجنب الانجرار نحو مزيد من التصعيد الذي قد يقود إلى تداعيات خطيرة، مشددة على أهمية احترام سيادة الدول وحماية منشآتها الحيوية.

ويأتي الموقف العراقي بعد هجوم نفذته إسرائيل استهدف منشآت في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية الإيرانية، ما تسبب بتوقف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بعد تحويل طهران جزءاً من إنتاجها لتلبية احتياجاتها الداخلية.

ويعد حقل بارس الجنوبي من أكبر حقول الغاز في العالم، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر.

وعلى وقع هذا التصعيد، حذرت طهران من أن منشآت طاقة في دول خليجية قد تصبح أهدافاً محتملة.

ويأتي هذا التطور على وقع حرب إقليمية متصاعدة اندلعت في 28 شباط/فبراير بعد إعلان إسرائيل وأميركا شن هجوم استباقي على إيران، ومنذ ذلك الحين، اتسعت رقعة المواجهة لتشمل ضربات متبادلة على أهداف عسكرية وبنى تحتية للطاقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة وإمدادات النفط والغاز في الخليج.