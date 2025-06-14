العراق يحذر من بلوغ أسعار النفط 300 دولار للبرميل

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء السبت، من ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل بسبب التصعيد العسكري الخطير بين إيران وإسرائيل.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير العراقي، من نظيره الألماني يوهان واديفول، جرى خلاله بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، لا سيما في ظل التصعيد الإقليمي الأخير.

وشهد الاتصال، تبادل وجهات النظر والمعلومات بشأن الأوضاع الراهنة، حيث أكد الوزير الألماني، حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق، مشدداً على ضرورة إبعاده عن أية مواجهات عسكرية أو تداعيات محتملة للصراع.

كما أوضح أن ألمانيا تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحيلولة دون انجرار العراق إلى دائرة العنف، قائلاً: “نريد للعراق الأمن والاستقرار”.

وأشار الوزير واديفول، إلى أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره خطوة جوهرية نحو خفض التوتر.

من جانبه، أعرب حسين، عن شكره للموقف الألماني الواضح والداعم للعراق، وحذر في الوقت ذاته من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية، والتي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية، داعياً ألمانيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات.

كما نبّه وزير الخارجية العراقي، إلى أن استمرار النزاع في المنطقة، وغلق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة، مشيراً إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل في حال اندلاع عمليات عسكرية، ما قد يفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية، ويعقّد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق، وقد يؤدي غلق الممر إلى فقدان سوق النفط لحوالي خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الخليجي والعراقي".

واختتم حسين الاتصال بالتأكيد على أن تصاعد وتيرة الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، مما يستوجب تحركاً دولياً جاداً لمعالجة مسببات التوتر ووقف التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية.