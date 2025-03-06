العراق يحدد 17 أيار 2025 موعداً لانعقاد القمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد القمة العربية في بغداد.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الـ12 المخصص للتحضير لانعقاد القمة العربية في بغداد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.

وحضر الاجتماع كلٌّ من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، وأمين بغداد، عمار موسى كاظم، ووكيل وزارة الخارجية، أحمد نايف رشيد الدليمي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والقطاعات المعنية.

ووفقا للبيان، فقد تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالقمة، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة، التي شملت التجهيزات اللوجستية والفنية والتنظيمية، إضافةً إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي.

وأكد حسين أهمية هذه القمة التي ستستضيفها بغداد، مشيراً إلى أن العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء أن الجهود متواصلة لتذليل أي عقبات قد تواجه التحضيرات، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة.