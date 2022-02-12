العراق يحث رعاياه على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة

شفق نيوز/ حثت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، المواطنين العراقيين على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر إليها "توخيّاً للسلامة"، فيما وجهت موظفي سفارتها في كييف بالتمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تحثُّ الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة، وذلك حرصاً منها على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك.

ووجهت الوزارة موظفي السفارة العراقيّة في كييف إلى التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة.

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية انباء متواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.