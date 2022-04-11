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العراق يحتضن "مؤتمر الحضارات" بمشاركة 9 دولب

Category: سیاسة

Date: 2022-04-11T12:21:28+0000
العراق يحتضن "مؤتمر الحضارات" بمشاركة 9 دولب

شفق نيوز/ من المقرر أن تحتضن العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحضارات بمشاركة 9 دول.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل وزير الثقافة حسن ناظم، في مبنى الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث إنعقاد مؤتمر الحضارات على أرض العراق لسنة 2022 بدورته الخامسة، إذ سيترأس العراق المؤتمر لهذا العام، وبمُشارَكة كل من إيران واليونان والصين ومصر وإيطاليا والهند والمكسيك وبيرو وبوليفيا".

كما تناول اللقاء، وفق البيان، التباحث حول آليات عقد المؤتمر وتشكيل لجان فرعيّة لوضع خطه عمل وتحديد جدول زمنيّ وإعلان وقت انعقاد المؤتمر على أنَّ يتم انعقاده هذا العام.

وأكَّد الوزيران على ضرورة إستثمار هذا الحدث العالميّ المهم لتسليط الضوء على حضارة العراق وإظهار الأبعاد المشرقة وتسليط الضوء حول مكانته، مغتنمين حضور العديد من الشخصيات رفيعة المُستوى، وسيتم أيضاً توجيه دعوات رسميّة للمنظمات الدوليَّة المعنيّة بالآثار والحضارة.

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