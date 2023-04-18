العراق يحتج على تنقيب النفط في منطقته الاقتصادية من قبل الكويت ويشعر الأمم المتحدة (وثائق)

شفق نيوز/ قدمت وزارة الخارجية العراقية، رسالة احتجاج الى الكويت وأعلنت رفض العراق قيام الجانب الكويتي بنصب محطة للتنقيب عن النفط في خور "الخفكة" الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق.

وقالت الوزارة في كتاب وجهته الى النائب عامر عبد الجبار اسماعيل، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "إشارة الى كتابيكم المرقمين 68 و 69 في 2022/11/23، نرافق لكم طيا نسخة عن مذكرة وزارة الخارجية ذات العدد 1784/3/5/9 في 2023/3/19، المتضمنة رفض واحتجاج حكومة جمهورية العراق على قيام الجانب الكويتي بنصب محطة للتنقيب عن النفط في خور الخفكة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للعراق، بعد ان تم عرض الموضوع على لجنتي الأمر الديواني رقم (123 و 110 لسنة 2021) ومصادقة وزير الخارجية بتاريخ 2023/3/4، علماً إنه سيتم إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لغرض حماية المصالح السيادية".