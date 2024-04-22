العراق يجهز "سلة واحدة" لجملة اتفاقات مع تركيا ويبحث تقليل "رسوم الفيزا"

شفق نيوز/ كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، يوم الإثنين، عن استعداد الحكومة العراقية لتوقيع اتفاقية أمنية واقتصادية ومائية مع تركيا بـ"سلة واحدة".

وقال الناصري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 20 اتفاقية ستوقع بين العراق والجانب التركي"، موضحا أن "الاتفاقيات ستكون على ثلاثة محاور أساسية الأول هو المحور الامني والثاني هو المحور الاقتصادي والاستثماري والثالث والأخير هو المياه والاتفاقيات المائية".

وأضاف، أن "هذه الملفات الثلاثة سيتم مناقشتها والاتفاق عليها ضمن سلة واحدة مع الجانب التركي من اجل وضع حلول للمشاكل طويلة مرت عليها سنوات كثيرة".

وتابع الناصري، أن "أبرز الاتفاقيات التي سيتم مناقشتها وتوقيعها هي طريق التنمية وسيتم ايضا التطرق إلى موضوع منح الفيزا للعراقيين وتقليل العقبات والرسوم على منح الفيزا التركية".

ووصل اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاماً، كما سيقوم اردوغان بزيارة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عقب اختتام اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد.

وكان في استقبال أردوغان في مطار بغداد الدولي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ولاحقاً، بحث الرئيسان العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والتركي رجب طيب أردوغان، العديد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها الاقتصاد والمياه والأمن، إلى جانب العلاقات الثنائية والأحداث الجارية في المنطقة الإقليمية.