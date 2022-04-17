العراق يجدد موقفه الرافض للحرب الروسية الأوكرانية ويؤكد: استمرارها سيؤدي لكوارث

شفق نيوز / أكد وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، وقوف العراق ضد الحرب والعقوبات الاقتصاديّة، فيما أشار إلى أن استمرار الحرب سيؤديّ إلى كوارث وارتفاع مقلق في أسعار المواد الغذائيَّة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفير الروسيّ لدى العراق، ايلبروس كوتراشيف، في مقر الوزراة ببغداد، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، بحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بما يُحقق طموح الشعبين الصديقين.

وأكّد حسين، أنَّ "العراق قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّه ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب"، لافتاً إلى أنَّ "استمرار الحرب في أوكرانيا، سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى حوارات مجموعة الإتصال العربيَّة التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارشو مع وزير خارجيَّة أوكرانيا دميتري كوليبا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام.

من جانبه، أطلع السفير الروسيّ، الوزير العراقي، على "آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة"، وأكّد أنَّ "العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ، وأنَّ الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا".

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، أكملت أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.