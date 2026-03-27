العراق يجدد من "جنيف" تحذيره من اتساع رقعة الحرب وتقويض الاستقرار بالمنطقة

جددت ممثلية جمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة، التأكيد بأن توسيع رقعة النزاع الدائر في المنطقة سيؤدي إلى تعميق الأزمات، وتقويض الاستقرار فيها.

وحذر جعفر محمد السكرتير الثاني للممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، من التداعيات الاقتصادية جراء عرقلة سلاسل إمداد الطاقة عبر مضيق هرمز، وتأثيرها على بلدان العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وتابعتها وكالة شفق نيوز، حذر فيها من ارتفاع أسعار الطاقة الى مستويات حادة.

كما ندد محمد "بأشد" العبارات بـ"الاعتداءات" التي طالت الأطفال عبر استهداف مدرسة "ميناب" في إيران، معتبرا أن هذه "الجريمة" تمثل انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان، مشددا على أن العراق يؤكد أن حماية الأطفال في الحروب والنزاعات تمثل مسؤولية الجميع.