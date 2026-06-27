الحلبوسي من القاهرة: نرفض انتهاك إيران لسيادة الدول العربية ونؤيد التهدئة الإقليمية

شفق نيوز - القاهرة

جدد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، موقف بغداد الداعم لمذكرة التفاهم الأخيرة الموقَّعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة، في حين ندد بالهجمات التي تشنها طهران على الدول العربية رغم دعوات التهدئة الإقليمية والدولية.

وقال الحلبوسي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة: "لا يمكن أن نتجاهل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدِّمتها استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها".

وأضاف أن "جمهورية العراق تجدِّد موقفها الثابت في إدانة الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وعلى الأراضي السورية واللبنانية"، مؤكداً رفض بغداد "الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية وتهدِّد أمنها واستقرارها"، داعياً إلى وقف فوري لتلك الاعتداءات والانتهاكات.