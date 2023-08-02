العراق يتوقع دخول 100 ألف زائر باكستاني في زيارة "الاربعينية"

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية التعاون المشترك بين العراق وباكستان في مجال التدريب العسكري والتعاون التجاري والاقتصادي، فيما أكد وزير الداخلية منح تسهيلات للزوار الباكستانيين مع احتمال استقبال (100) ألف زائر لأداء مراسم الزيارة الأربعينية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد، وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية توطيد التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الأمنية والتدريب العسكري، إضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي"، مشيراً إلى أن "العراق مهتم بتطوير هذه العلاقات وتنميتها والارتقاء بها إلى مستويات وآفاق أرحب وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين العراقي والباكستاني".

كما أكد على "أهمية التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز السلام الإقليمي والعالمي".

وأشار إلى أن "تركيز رئاسة الجمهورية والحكومة ينصب حالياً على ترسيخ الأمن والاستقرار"، مبينا أن "العراق وباكستان عانيا من الإرهاب وهذا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بينهما، لما يشكله الإرهاب من خطر وتحدٍ للأمن والاستقرار في العالم".

من جانبه أكد وزير الداخلية الباكستاني أن "بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالعلاقات الأخوية مع العراق والتي تقوم على أسس الدين والتاريخ والقيم المشتركة"، مشيرا إلى أن "بلاده تقف مع العراق وتدعم وحدته وسيادته"، معربا عن "أمله في أن تسهم باكستان بجهود إعادة الإعمار والتدريب العسكري والأمني إضافة إلى التعاون التجاري".

كما جرى، خلال اللقاء، "بحث الاستعدادات المُقدمة للزوار الباكستانيين الذين يرغبون بأداء مراسم الزيارة في أربعينية الإمام الحسين"، حيث أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في هذا السياق بأنه "تم منح التسهيلات للزوار الباكستانيين، كذلك تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإجراءات حيث من المؤمل استقبال (100) ألف زائر باكستاني لأداء مراسم الزيارة الأربعينية".

ونقل الوزير رانا ثناء الله خان دعوة لرئيس الجمهورية من نظيره الباكستاني الرئيس عارف علوي لزيارة باكستان، حيث عبّر الرئيس عن شكره وتقديره للدعوة، بحسب البيان.