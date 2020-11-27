العراق يتوقع تعاملاً مغايراً من إدارة بايدن

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إنه يتوقع "تعاملا مغايرا" من إدارة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، تجاه الملف العراقي.

ويقول مسؤولون عراقيون إن إدارة الرئيس ترامب لم تكن تتعاطى بأولوية مع الملف العراقي، على العكس ممن سبقه من الرؤساء.

وقال حسين الذي يزور موسكو، خلال حديث لمحطة روسيا اليوم، إن بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف بلاده.

وأضاف: "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة "، مؤكدا أن ذلك أثر سلبيا على العراقيين.

ولفت إلى أنه لا يتوقع "تغييرا جذريا في الصراع الأمريكي الإيراني".

وفي سياق آخر، أكد فؤاد أن العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق.

وشدد الوزير العراقي على رفض بلاده نشاط حزب العمال الكوردستاني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية.