العراق يتوسط لدى الدنمارك لإقناع الأمريكان عدم اغلاق سفارتهم

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن عزم مملكة الدنمارك افتتاح سفارتها في العاصمة بغداد "قريباً".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها، افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقّاه وزير الخارجية فؤاد حسين من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير بحسب البيان أن الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، فيما أعرب الوزير كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة.

وبحسب البيان فقد بحث الجانبان، قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو.

ودعا وزير الخارجية العراقي، نظيره إلى العمل معاً لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.