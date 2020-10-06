سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يتوسط لدى الدنمارك لإقناع الأمريكان عدم اغلاق سفارتهم

Category: سیاسة

Date: 2020-10-06T19:52:46+0000
العراق يتوسط لدى الدنمارك لإقناع الأمريكان عدم اغلاق سفارتهم

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن عزم مملكة الدنمارك افتتاح سفارتها في العاصمة بغداد "قريباً".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها، افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقّاه وزير الخارجية فؤاد حسين من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير بحسب البيان أن الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، فيما أعرب الوزير كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة.

وبحسب البيان فقد بحث الجانبان، قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو.

ودعا وزير الخارجية العراقي، نظيره إلى العمل معاً لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.

 

related

مسؤول مقرب من واشنطن يكشف حقيقة جعل الانسحاب من سفارتها دائمياً

Date: 2019-07-14 13:15:57
مسؤول مقرب من واشنطن يكشف حقيقة جعل الانسحاب من سفارتها دائمياً

"أمريكا سترد على قصف سفارتها ببغداد بثلاثة محاور.. هذه تفاصيلها"

Date: 2020-01-27 12:59:46
"أمريكا سترد على قصف سفارتها ببغداد بثلاثة محاور.. هذه تفاصيلها"

بغداد وواشنطن تبحثان الهجوم على السفارة في الخضراء.. بومبيو: مستعدون لمباحثات جدية

Date: 2020-01-27 21:18:56
بغداد وواشنطن تبحثان الهجوم على السفارة في الخضراء.. بومبيو: مستعدون لمباحثات جدية

السفارة الامريكية ببغداد تصدر توضيحا على قناة الحرة

Date: 2019-10-24 16:46:34
السفارة الامريكية ببغداد تصدر توضيحا على قناة الحرة

تركيا تستهجن "الاعتداءات" على السفارة الأميركية في بغداد وتعلّق على مقتل سليماني

Date: 2020-01-30 18:44:16
تركيا تستهجن "الاعتداءات" على السفارة الأميركية في بغداد وتعلّق على مقتل سليماني

باستثناء اقليم كوردستان.. امريكا تنصح بتجنب السفر الى العراق

Date: 2019-10-25 00:25:30
باستثناء اقليم كوردستان.. امريكا تنصح بتجنب السفر الى العراق

واشنطن تطالب بغداد بـ"تحقيقات ومساءلة كاملة"

Date: 2020-01-31 20:48:55
واشنطن تطالب بغداد بـ"تحقيقات ومساءلة كاملة"

اول تعليق امريكي على حادثة الوثبة

Date: 2019-12-12 18:01:42
اول تعليق امريكي على حادثة الوثبة