العراق يتلقى دعوة للمشاركة في "أكسبو 2027" الذي ستنظمه صربيا

شفق نيوز/ تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد.

جاء ذلك خلال لقائه السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية صربيا لدى العراق براتسلاف جيجل، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

ووفقا للبيان، فإن السوداني تسلم كذلك دعوة العراق إلى المشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا، كما جرى بحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الانفتاح على التعاون مع صربيا، داعيا الشركات الصربية للاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من خلال الفرص الاستثمارية التي تعلنها الجهات العراقية المختصة.

كما ودعا إلى التنسيق بين هيئات الاستثمار في كلا البلدين وإنشاء مجلس أعمال عراقي صربي يضمّ القطاعين الخاصين العراقي والصربي.

ويعود تاريخ "إكسبو" لأكثر من 100 عام، إذ تم تأسيسه في لندن عام 1851، وجذب نحو 6 ملايين زائر في قصر الكريستال و وصف بالتاريخي.

وينتقل المعرض من دولة إلى أخرى كل خمسة أعوام، والذي يعتبر الأكبر في العالم، ليكشف عن اكتشافات واختراعات أثرت مختلف مجالات الحياة.