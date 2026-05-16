العراق يتلقى تهنئة "مزدوجة" من أوروبا

بعثت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، يوم السبت، رسالة تهنئة للعراق بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسة علي الزيدي وتجديد الثقة لوزير الخارجية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تلقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، رسالة تهنئة من كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بمناسبة تجديد الثقة به وزيراً للخارجية.

وأشادت كالاس، وفق البيان، بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع العراق، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الرسالة تضمنت أيضاً تهنئة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وأعضاء الحكومة، معربة عن تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب العراقي، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد.

وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.