العراق يتعهد لسوريا بالاستمرار في إرسال قوافل المساعدات لحين انتهاء أزمة الزلزال

شفق نيوز/ تعهد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، بأن بلاده ستستمر بإرسال قوافل المساعدات لحين انتهاء أزمة الزلزال المدمر.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الزيارة التي يجريها لدمشق، برئيس مجلس الوزراء السوري (حسين عرنوس) في مقر إقامته، وفقا لبيان صادر عن مكتب المندلاوي.

وقال المندلاوي: "إن الشعب العراقي ومجلس النواب والحكومة يشاركون أشقائهم السوريين مصابهم، وإن الجميع داعم لهم في هذه الأزمة"، مؤكداً استمرار تقديم قوافل المساعدات وبخاصة المؤن والمشتقات النفطية التي ستصل بشكل يومي سواء من الحكومة أو الأشخاص لحين انتهاء الازمة، فضلاً عن المساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ داخل المدن المتضررة.

من جهته، ثمن رئيس الوزراء السوري وقفة العراق حكومةً وشعباً، مبيناً أنها كانت سريعة وليست بغريبة عن شيم العراقيين، كما سلّط الضوء على آخر مستجدات عمليات الإنقاذ، وحاجة بلاده للمساعدات العاجلة لفقدان مئات آلاف الأسر المأوى في ظل الظروف الجوية السيئة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه يوم الاثنين الماضي بنقل المساعدات اللوجستية وبشكل عاجل إلى سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدان وخلّف أضرارا بشرية ومادية فادحة.