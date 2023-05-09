العراق يتطلع إلى تعاون دولي لاستعادة آثاره وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، الى تعاون دولي لاستعادة الآثار العراقية المهربة وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها.

وقالت الوزراة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ "إستعادة أي جزء من شواهد تاريخنا العراقيّ الثري إلى حيث ينتمي، هو مصدر فخر وسعادة كبيرة لجميع العراقيين. ونأمل أنَّ تكون المدّة التي قضتها القطع الآثارية العراقيَّة المستعادة مؤخراً، والتي تجاوزت تسعين عاماً، قد خدمت البحث العلميّ والمعرفيّ في الإرث الحضاريّ الكبير لآثارنا من قبل المختصين".

وأضافت، "نتطلع إلى تعاون جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدوليَّة مع الجُهُود العراقيَّة لاستعادة كل قطعة آثار أخرجت من العراق بطريق غير شرعيَّة، وإيقاف المتاجرة غير المشروعة بها، ونُؤكَّد أنَّ الحكومة العراقيَّة كانت ولا زالت تحشد كل قدراتها لاستعادة قطع آثار الحضارة العراقيَّة التي جرى نهبها وإخراجها في مُختلِف الأزمان، ولن نذخر جهداً لملاحقة أي قطعة حول العالم، لأنها جزء من ميراث الشعب العراقيّ وثروته الثقافيَّة، ونتاجه الحضاري المشرّف".

واعربت الوزارة عن التقدير لموقف الحكومة البريطانيَّة والمتحف البريطانيّ، على العمل المُشترَك في المجالات الثقافيَّة والآثارية، كما نثمن الدور الإيجابيّ في المساعدة على استعادة عدد كبير من القطع الآثارية خلال السنوات السابقة.

وتسلم وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد فكاك البدراني، يوم الجمعة الخامس من شهر أيار، 6 الاف قطعة اثرية تمت استعارتها من المتحف البريطاني لأغراض الدراسة منذ العام 1923 لتعود الى العاصمة بغداد بعد قرن من الزمان.