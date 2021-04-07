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العراق يتطلع لتعزيز العلاقات مع امريكا على الصعد كافة من خلال الحوار الاستراتيجي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-07T07:44:08+0000
العراق يتطلع لتعزيز العلاقات مع امريكا على الصعد كافة من خلال الحوار الاستراتيجي

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الأربعاء إن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى الصعد كافة من خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال حسين في بيان صادر عن الخارجية العراقية اليوم إن "الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلةِ الثالثة منه، يحظى بإهتمام الحكومة العراقيّة، ومن خلاله نتطلّعُ إلى تعزيز العلاقات ذات الإهتمام المشترك وعلى الصُعُد كافة بين جمهوريّة العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة".

ومن المقرر ان تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتتناول الجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة، في وقت تصاعدت فيه الدعوات البرلمانية للتركيز على جدولة إخراج القوات الأجنبية من البلاد في الحوار بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة له على “تويتر”، عن بدء استئناف الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي اليوم الاربعاء: “أتطلع للتحدث مع نظيري العراقي فؤاد حسين في إطار الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي، سنستعرض التقدم في جميع المجالات في علاقاتنا الستراتيجية”.

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