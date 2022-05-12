العراق يتطلع لتطوير آفاق التعاون مع صربيا والمساهمة في إعادة الإعمار

شفق نيوز / دعا وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، الشركات الصربيّة إلى المُساهمة في الاستثمار في العراق ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرتها الحروب وتنظيم داعش.

وأعرب حسين خلال لقائه نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتس، على هامش الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ لمُحاربة تنظيم داعش والذي تنعقد أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربيَّة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تطلّعه لـ"تطوير آفاق التعاون في المجالات الاقتصاديّة والزراعيّة والصحيّة والسياحيّة والصناعيّة والثقافيّة، والتعليميّة بين بغداد وبلغراد".

وشدد الوزير العراقي، على أهميّة "تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين، تعزيراً لهذه العلاقات".

وأجرى الجانبان، وفق البيان "مُحادَثات تضمنت العديد من المواضيع والتركيز على تاريخ وعمق العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في مُختلِف الجوانب وسُبُل تطويرها وتعزيزها".

من جانبه، ثمَّن وزير الخارجيَّة الصربيّ، بحسب البيان، الجُهُود التي بذلها العراق ضمن مجموعة الاتصال العربيَّة، لأجل إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.