العراق يتطلع لتطوير التعاون الامني مع باكستان وتنشيط السياحة الدينية

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الاربعاء، عن تطلعه الى تطوير التعاون الامني مع باكستان، وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، فيما حث الشركات الباكستانية على استغلال الفرص الاستثمارية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين بحث مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، في العاصمة اسلام اباد، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد حسين، بحسب البيان، على أهمّية رفع وتيرة التعاون الثنائيّ لمجمل الجهود الجارية، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصحية والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين.

وأعرب عن تطلّعه لتطوير التعاون الأمنيّ في مجال مكافحة الإرهاب بخاصّة أنّ لدى بغداد وإسلام آباد تجربة طويلة في هذا الشأن، مؤكدا على أهمّية عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة - الباكستانيّة المُشترَكة، وتفعيل مُذكّرات التفاهم بين البلدين خدمةً لمصالح الشعبين.

واشار حسين الى أن الحكومة العراقية تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الباكستانيّة، وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات

وقال "نعمل على تعزيز قطاع الزراعة والسياحة الدينيّة وسبل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق".

ولفت البيان الى ان الوزيرين تطرقا إلى تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير الباكستانيّ رغبة بلاده بتحويل العلاقات السياسية الجيدة إلى الميادين الاقتصادية، مُعرباً عن تطلُّعِ بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المُشترَك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مُكافحة الإرهاب والقضاء على فكره المتطرف، وموضوعة السياحة الدينية وتسهيل منح سمات الدخول للزوار الباكستانيين.