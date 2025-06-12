العراق يتضامن مع الهند بحادثة الطائرة المنكوبة: تعازينا لأسر الضحايا

شفق نيوز/ أعربت وزارة خارجية جمهورية العراق، يوم الخميس، عن تعازيها لدولة الهند، بسبب حادث تحطم الطائرة الهندية، في مطار أحمد آباد الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع كل المتضررين من الحادثة.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخارجية تعرب عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لجمهورية الهند، ولذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس، جراء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، والتي كانت تقل 242 راكباً".

ولفت إلى أن "الوزارة تعرب عن بالغ الحزن والأسى لوقوع هذا الحادث المفجع، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا من مواطني كلٍّ من المملكة المتحدة، والجمهورية البرتغالية، وكندا".

وأكدت وزارة الخارجية، بحسب البيان: "تضامن جمهورية العراق الكامل مع حكومات وشعوب الدول الصديقة المتضررة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان".

وكانت صحيفة إنديان إكسبريس، قد أفادت، نقلًا عن الشرطة الهندية، بأن جميع من كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت اليوم الخميس في أحمد آباد، وعددهم 242 شخصا، لقوا حتفهم، بحسب رويترز.

وقال مفوض شرطة المدينة جي إس مالك "يبدو أنه لا ناجين في الحادث. وبما أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية تضم عددا من المكاتب، فقد سقط المزيد من الضحايا". ولم يُدلِ بتفاصيل بشأن الوفيات على الأرض، بحسب فرانس برس.

وأفادت الشرطة الهندية بنقل أكثر من 100 جثة إلى مستشفى في أحمد آباد بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، اليوم الخميس.

وأضاف عمال إنقاذ أن المزيد من الأشخاص محاصرون داخل المبنى، بحسب رويترز.

من جهتها، أعلنت الخطوط الهندية أن 169 هنديًّا، ومواطنين بريطانيين وبرتغاليين وكنديا هم من بين 242 شخصًا كانوا على طائرة الركاب التي تحطّمت الخميس في أحمد آباد.