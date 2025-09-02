العراق يتضامن مع السودان في كارثة الانزلاق الأرضي: محنة إنسانية أليمة

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع السودان في الكارثة الإنسانية نتيجة الانزلاق الأرضي والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن بالغ الأسى والحزن إزاء الكارثة الإنسانية التي شهدتها منطقة جبل مرة في إقليم دارفور بجمهورية السودان الشقيق، نتيجة الانزلاق الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة، والذي أسفر عن وقوع مئات الضحايا بين وفيات ومصابين".

وأضافت الخارجية أن "الوزارة تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، وإلى عائلات الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة والسكينة لأرواح الضحايا في هذا المصاب الجلل".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل مع جمهورية السودان الشقيق في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".

ولقي نحو ألف شخص مصرعهم في إقليم دارفور غربي السودان، إثر كارثة طبيعية غير مسبوقة تمثلت في انهيار أرضي واسع النطاق، أسفر عن اندثار قرية ترسين شرق جبل مرة بالكامل، فيما نجا شخص واحد من الحادثة.

وذكرت حركة جيش تحرير السودان المسيطرة على المنطقة في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القرية مسحت بالكامل من الخريطة، ولم ينجُ من سكانها سوى شخص واحد فقط، بينما ابتلعت الكارثة بقية الأهالي".

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة خلال الفترة الماضية كانت السبب المباشر في انهيار التربة وتسوية القرية بالأرض، فيما طالبت الحركة المجتمع الدولي وهيئات الإغاثة بـ"التدخل الفوري من أجل انتشال الجثامين وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأسر المنكوبة".

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه السودان صراعاً داخلياً دامياً، بدأ في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليوناً، وفق منظمات دولية.