العراق يتسلّم مبنى "يونامي" في الموصل ضمن خطة إنهاء مهام البعثة الأممية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تسلّمها المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مدينة الموصل، وذلك في إطار خطة إنهاء عمل البعثة الأممية خلال العام الحالي.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاتفاق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، بشأن إغلاق البعثة، على أن يجري لاحقاً تسلّم بقية المباني التي ما تزال تشغلها (يونامي)".

وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال فترة عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق"، مشيراً إلى أنها "تثني على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق".