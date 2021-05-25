العراق يتسلم أوراق اعتماد سفير تركي جديد

شفق نيوز/ تسلّم وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، بمبنى الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ااسفير التركي الجديد لدى بغداد علي رضا كوناي.

وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استعراض العلاقات الثنائيّة وسُبُل تعزيزها خدمة للبلدين الصديقين".

وأكّد حسين "استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح مهمة السفير في عمله ببغداد، مُتمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".

وشدد وزير الخارجية العراقي على "أهمّية التنسيق وتفعيل المصالح المُشترَكه ومُواجَهة التحديات"، معرباً عن "تطلّعه للعمل على دعم، وتعزيز العلاقات العراقـيّة-التركيّة بما يعكس خصوصيتها واستراتيجيتها".

من جانبه أكّد السفير التركي على "اهتمام بلاده بسُبُل دفع مسار العلاقات الثنائيُة"، مُشيراً إلى أنه سيبذل كل جُهُوده لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين".