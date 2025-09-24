العراق يترأس أعمال الدورة الـ49 للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك

شفق نيوز- واشنطن

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ49 للاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى ذلك بحضور رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة، أنالنا بيربوك، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وبمشاركة واسعة من وزراء وممثلي الدول الأعضاء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استهل حسين كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن اعتزاز العراق بترؤس اجتماعات المجموعة للعام 2025، ومؤكداً حرصه على مواصلة نهج العمل الجماعي والوحدة والتنسيق الذي ميّز المجموعة لأكثر من ستة عقود.

كما ثمّن حسين الثقة التي منحتها الدول الأعضاء للعراق في إدارة أعمال المجموعة في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ النظام الدولي.

وأوضح الوزير العراقي أن اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد تحت شعار: "العمل الجماعي من أجل التنمية المستدامة: دفع أولويات الجنوب العالمي في سياق الذكرى الثمانين للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتقييم، وفي الوقت ذاته دعوة متجددة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتناول حسين أبرز القضايا العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية والمالية، وتنامي الفجوة في العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التحديات الصحية، مؤكداً أن هذه الأزمات لا يمكن معالجتها إلا عبر التضامن والعمل الجماعي، وأن صوت الجنوب العالمي أصبح أكثر إلحاحاً وفاعلية.

كما استعرض الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال العام الحالي، وفي مقدمتها اعتماد وثيقة جديدة بشأن التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تمثل إطاراً عملياً للتعامل مع التحديات المالية والتنموية، بما في ذلك معالجة أعباء الديون، وإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دعم العراق الكامل للرئيس القادم لمجموعة الـ77 والصين من منطقة GRULAC، معرباً عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة البناء على الإنجازات المتحققة، وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة التمسك بالتعددية كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره ركيزة للتضامن والاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن الجنوب العالمي يجب أن يكون في صميم عملية صياغة نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافاً.

وفي ختام كلمته، توجه فؤاد حسين بالشكر إلى الدول الأعضاء على دعمهم وتضامنهم وحفاظهم على وحدة المجموعة، معتبراً أن رئاسة العراق لهذا الاجتماع الوزاري تمثل مصدر فخر واعتزاز.

وأكد التزام العراق بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز المصالح المشتركة ودفع مسار التنمية المستدامة وترسيخ العدالة العالمية.

كما نقل بيان الخارجية عن أنالنا بيربوك أشادتها بدور مجموعة الـ77 والصين، مؤكدة أن 135 دولة من أعضائها تمثل أكبر كتلة تفاوضية في الأمم المتحدة، وتشكل نصف سكان العالم، وهي تعبر عن صوت الدول النامية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتطوير الأفكار وصولاً إلى حلول ملموسة تخدم جميع الدول.

وانتهى بيان الخارجية العراقية بالقول إن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، هنأت العراق على رئاسته لأعمال المجموعة، مشددة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح البنى المالية العالمية، وضرورة التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار إستراتيجي لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.