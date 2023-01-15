العراق يترأس الاتحاد البرلماني العربي وبغداد تستضيف أعمال المؤتمر الـ34

شفق نيوز/ ترأس العراق الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاحد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئاسة الاتحاد انتقلت إلى العراق، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني".

وستستضيف العاصمة العراقية بغداد بحسب البيان اعتباراً من يوم 23 شباط ولغاية 26 شباط أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد.

والبرلمان العربي هو الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، وتم الاتفاق على تشكيله في مؤتمر القمة العربية عام 2001 في عمان.