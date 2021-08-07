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العراق يتخذ أولى خطوات إعادة العالقين في أوروبا طوعاً

Category: سیاسة

Date: 2021-08-07T11:12:27+0000
العراق يتخذ أولى خطوات إعادة العالقين في أوروبا طوعاً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن عدد من التدابير الكفيلة بضمان عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، طوعاً إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من أجل المباشرة باصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم إلى العراق".

وأضاف الصحاف، أن ذلك عبر "مقر الخطوط الجوية العراقية الواقع على العنوان الآتي (شارع يانكي كوبلا 23 رقم المكتب 4) وكما يمكن الاتصال على الأرقام التالية 375291079988-375292853886".

وأشار إلى إن "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام تطوّرات ملف المهاجرينَ العراقيين والمسافرين إلى بيلاروسيا مؤخّراً"، مؤكداً أن "بغداد مع العودة الطوعيّة للاجئين وتهيب بالمسافرين إلى بيلاروسيا أن لا يكونوا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وتابع الصحاف، أن "وزير الخارجيّة أجرى إتصالات وتلقى أخرى من عددٍ من الشخصيات ووزراء الخارجيّة في الإتحاد الأوروبي ومنهم جوزيب بوريل منسق السياسة والأمن في الاتحاد الأوربي و وزيري خارجية ليتوانيا ولاتفيا، لنفس الغرض المتعلق بموضوعة الهجرة واللجوء وبيّن الموقف الرسمي بشأن العودة الطوعيّة للاجئين العراقيين، كما أكدوا خطورة أن يقع العراقيون ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

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