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العراق يتخذ مجموعة جديدة من القرارات لمواجهة شحة المياه

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T13:23:57+0000
العراق يتخذ مجموعة جديدة من القرارات لمواجهة شحة المياه

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه وأفضى الاجتماع الى اتخاذ مجموعة من المقررات والتوجيهات التي تساهم في دعم وزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد مناقشة آخر التطورات والمستجدات؛ لضمان تأمين الحصص المائية للعراق، وتحقيق توزيعٍ عادل للموارد المائية داخل العراق مع اقتراب حلول فصل الصيف".

وناقش الاجتماع، "جهوزية الوزارات المُشكّلة لهذه اللجنة واستعداداتها المختلفة، والاحتياجات اللازمة والمستعجلة للمحافظات والمواطنين، حيث وجّه الكاظمي بضرورة تأمينها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنيّة".

وأكّد رئيس الوزراء أن "أزمة التغيرات المناخية أثّرت على الموارد المائية في كل دول العالم، وعلى المعنيين في الدولة والحكومة تفعيل الجهود والإمكانات، وتكثيفها؛ لتنفيذ خطة توزيع الموارد المائية وتلبية مختلف الحاجات، فضلاً عن تأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها".

وخرج الاجتماع بمجموعة من "المقررات والتوجيهات التي تساهم في دعم وزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية، ورصد التخصيصات المالية لها، وتنفيذ السدود الصغيرة والالتزام بالخطة الزراعية المقررة؛ إضافة إلى قرارات تتعلق بدعم المزارعين والمحافظات المتضررة، واتباع أفضل الأساليب في استعمال الموارد المائية بما يضمن تقليل التلوث ورفع التجاوزات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة على قنوات المراشنة بالمحطات المركزية؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه".

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