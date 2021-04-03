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العراق يتحرك لاستعادة أمواله المجمدة في بنوك سويسرا

Category: سیاسة

Date: 2021-04-03T16:00:35+0000
العراق يتحرك لاستعادة أمواله المجمدة في بنوك سويسرا

شفق نيور/ أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم السبت، عن مناقشته مع نظيره السويسري مسألة الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس في العاصمة بغداد وتابعته وكالة شفق نيور، إنه "سعيد بالزيارة التأريخية لوزير الخارجية السويسري إلى بغداد"، مضيفا "تطرقنا إلى الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية، ومسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد".

واوضح "ناقشنا قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء".

واكد حسين أن "لسويسرا دور مهم في خلق حالات الاستقرار"، مشيرا الى "توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا".

من جانبه قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، إن "هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا إلى العراق على الإطلاق"، مبينا أن "زيارتنا لبغداد لن تكون الأخيرة".

وتابع "سأجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار"، مؤكدا السعي إلى "إقامة علاقات صحيحة بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة".

واشار وزير الخارجية السويسري الى "دعم إصلاحات العراق".

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