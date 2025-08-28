العراق يتحرك على إيران وتركيا لأجل "سرّ الحياة"

شفق نيوز- بغداد

وجهت الحكومة العراقية، مساء اليوم الخيمس، برسم خطة شاملة للتحرك نحو إيران وتركيا لبحث الإطلاقات المائية الواصلة إلى البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الموارد المائية قدّم خلال الاجتماع، رؤية مفصّلة عن الواقع المائي الحالي داخل البلد، والتوقعات خلال موسم الشتاء المقبل".

كما استعراض وزير الموارد المائية، بحسب البيان، الجهود والعلاقات في مجال المياه مع دول الجوار والمنبع لنهري دجلة والفرات، والسبل المتاحة للحفاظ على حصّة العراق المائية، في ظل التغيّرات المناخية والجفاف وآثاره على البيئة والزراعة وعموم نواحي الحياة.

‏وخلال الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بعقد اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الدوائر المعنية، لرسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة القادمة"، وفق البيان.

وأضاف، أن "المجلس أقر المضيّ في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الرّي، ونُظم الزراعة الحافظة للمياه، وحماية سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف، ودعم زراعة المحاصيل واطئة الاستهلاك للمياه".

وتابع، "كما جرى إقرار خطوات تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات العلاقة، لوضع خارطة طريق للتكيّف المناخي، وإطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من الجفاف".

وأشار البيان إلى أن المجلس أقرّ أيضاً "مفاتحة وزارة الخارجية الجانبَ التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات، والتأكيد على تلبية احتياجات العراق خلال هذه المرحلة، وعقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة".

هذا ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.

بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.