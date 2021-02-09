العراق يتحدث عن إمكانية لإعادة فتح السفارة في ليبيا

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الثلاثاء، عن إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الليبي محمدطه سياله، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، استعرض سياله الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

بدوره وجّه الوزير فؤاد حسين دعوة للوزير الليبي محمد طه لزيارة العراق.