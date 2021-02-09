سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتحدث عن إمكانية لإعادة فتح السفارة في ليبيا

Category: سیاسة

Date: 2021-02-09T08:27:58+0000
العراق يتحدث عن إمكانية لإعادة فتح السفارة في ليبيا

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الثلاثاء، عن إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الليبي محمدطه سياله، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، استعرض سياله الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

بدوره وجّه الوزير فؤاد حسين دعوة للوزير الليبي محمد طه لزيارة العراق.

related

العراق عن حرق القنصلية الايرانية: الغرض بات واضحا هو الحق الضرر بالعلاقات بين البلدين

Date: 2019-11-28 06:22:18
العراق عن حرق القنصلية الايرانية: الغرض بات واضحا هو الحق الضرر بالعلاقات بين البلدين

العراق يدين استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو السعودية

Date: 2020-11-24 09:21:28
العراق يدين استهداف الحوثيين لمحطة أرامكو السعودية

العراق يتعهد لايران بمحاسبة المتسببين بحرق القنصلية في النجف

Date: 2019-11-28 17:05:50
العراق يتعهد لايران بمحاسبة المتسببين بحرق القنصلية في النجف

الخارجية تبحث مع منظمة "فاو" خططها المستقبلية في العراق

Date: 2020-12-23 15:15:45
الخارجية تبحث مع منظمة "فاو" خططها المستقبلية في العراق

العراق يفتتح قنصلية في مانشستر

Date: 2019-06-25 10:36:27
العراق يفتتح قنصلية في مانشستر

ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف

Date: 2019-11-28 17:51:27
ايران: العراق اعتذر لنا على احداث النجف

العراق يدين بشدة تفجير مطار عدن

Date: 2020-12-31 08:07:53
العراق يدين بشدة تفجير مطار عدن

الخارجية العراقية تكشف عن اجتماع "مهم ورفيع" في تركيا

Date: 2019-07-10 20:06:31
الخارجية العراقية تكشف عن اجتماع "مهم ورفيع" في تركيا