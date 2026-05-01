العراق يبلغ إيران بدعمه لـ"الحلول السلمية" لإنهاء الصراع

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجي العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، لنظيره الإيراني عباس عراقجي، دعم العراق للحلول السلمية، لإنهاء الحرب بين إيران وأميركا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد خلاله دعم العراق للحلول السلمية وتعزيز الاستقرار".

وبحسب البيان فإن حسين أبلغ نظيره الإيراني، بـ"أهمية الوصول إلى حل نهائي يُسهم في إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن "استمرار النزاع أسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن "العراق كان من بين الدول التي تضررت بشكل كبير من تداعيات الحرب واستمرارها".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أجرى اتصالات مع وزراء خارجية بالمنطقة شملت تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان.

وأفادت الوزارة بأن "عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية المنطقة أن عدم الاستقرار سببه عدوان أمريكا وإسرائيل"

وأكد عراقجي، "دخول جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان، بحسن نية لإنهاء الحرب رغم انعدام الثقة بواشنطن"، مشدداً على أن إيران مستعدة لمواصلة الدبلوماسية إذا خففت واشنطن من خطابها التهديدي".

وأعرب عراقجي عن تقديره لـ"الدور البناء لبعض دول المنطقة في متابعة المسار الدبلوماسي"، مثمناً مساعي بعض دول المنطقة للحيلولة دون التداعيات الخطيرة لأي عدوان عسكري جديد.

وشدد عراقجي شدد على "استعداد قواتنا للدفاع الشامل والحاسم في مواجهة أي تهديد أو اعتداء".

وختاماً لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن "عراقجي أطلع وزراء الخارجية على أحدث مواقف ومبادرات إيران لإنهاء الحرب وإرساء السلام".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تسلمت عبر الوسطاء الباكستانيين رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين باكستانيين أنهم نقلوا إلى واشنطن رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب، مصيفين أنهم متفائلون بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد.

في حين أفادت تقارير مراقبة الطيران ووسائل إعلام غربية، يوم الجمعة، بأن جسراً جوياً أميركياً ضخماً اتجه إلى منطقة الخليج، في مؤشر على ما يبدو لهجوم وشيك ضد إيران، خاصة أنها تشمل رحلات جوية عسكرية ونقلاً لمقاتلات وطائرات إسناد وإمدادات لوجستية ضخمة لتعزيز قدرات القوات الأميركية.