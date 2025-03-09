العراق يبلغ أمريكا: إيقاف استيراد الغاز الإيراني سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء

شفق نيوز/ بعث رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، يوم الأحد، رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن إيقاف استيراد الغاز من ايران سيتسبب بانهيار منظومة شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل في العراق، في اشارة الى ضرورة تمديد الإعفاءات الممنوحة الى العراق في هذا الجانب بعد ايقافها رسميا من قبل ادارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال لقاء العطواني السفير الأميركي لدى العراق دانيال روبنستين والوفد المرافق، حسبما ذكره المكتب الاعلامي للنائب.

وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، شدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأميركية.

وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

كما اشار البيان، إلى أن العطواني حمّل السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، أن إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن".

وقال العطواني خلال الاجتماع، ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة.

كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الاميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية.

وبين ان العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي العراقي بذلك ، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي.

بدوره، أبدى السفير الأميركي تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل ايجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا الى إن استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات، وفقا للبيان.