العراق يُبلغ الولايات المتحدة بقرب بدء المفاوضات مع الكويت

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، عن قرب انطلاق المفاوضات بين العراق والكويت لحل الملفات العالقة بين البلدين.

جاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربرا ليف، وفق بيان صدر عن الخارجية العراقية، وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأكد حسين خلال اللقاء أن الاجتماعات الأخيرة بين الوفدين العراقي والكويتي في نيويورك تمهد الطريق لبدء جولة جديدة من المفاوضات.

وأوضح أن الحوار هو السبيل الأمثل لتسوية القضايا العالقة، وأن العراق يعتزم البدء بهذه المفاوضات قريباً للتوصل إلى تفاهمات نهائية.

كما أبلغ حسين الولايات المتحدة بجهود العراق في التعامل مع هذه المسائل العالقة، مشيراً إلى التزام الحكومة العراقية بتحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أعربت السيدة باربرا ليف عن دعم الولايات المتحدة للعراق في مساعيه لحل الأزمات الإقليمية، مؤكدة أهمية الحوار في تجنب التصعيد وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق الطرفان، وفق البيان، خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية، والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات.