العراق يبلغ الولايات المتحدة بتطلعه لتعزيز التعاون مع أمريكا في عهد ترامب

شفق نيوز/ أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت، الولايات المتحدة بتطلع العراق لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية، القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنشتاين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي مستهل اللقاء، قدّم حسين، تهانيه لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وبينما أكد عمق العلاقات العراقية - الأمريكية، أعرب عن تطلع العراق لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.

وشهد اللقاء مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا، كما تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية الراهنة والدور المحوري الذي تلعبه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في مسار الأحداث داخل سوريا، وفق البيان.

وناقش الطرفان، بحسب البيان العراقي، مخرجات مؤتمر الرياض بشأن سوريا، الذي شهد مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدا أهمية متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

في ختام اللقاء، شدد حسين، على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.