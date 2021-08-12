العراق يبرم اتفاقية جديدة مع الأردن ومصر

شفق نيوز/ وقعت اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون الثلاثي البيني خاصة في المجال الإنساني بين جمعيات الهلال الأحمر الأردني والعراقي والمصري، استنادا لمخرجات القمم الثلاثية بين القيادات السياسية للدول الثلاث، خلال العامين الماضيين، والتي توجت بقمة بغداد خلال شهر حزيران الماضي .

وذكرت وكالة "بترا" الرسمية الأردنية في خبر نشرته اليوم، أنه بموجب الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من البعثة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الاتفاق على تضافر الجهود الإنسانية لرسم نموذج للتعاون والتكامل في مجالات العمل الإنساني والتنموي وخدمة المجتمع .

ووفقا للوكالة فإن الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون بين الجمعيات الوطنية الثلاث في مجالات التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة لإبراز دورها كمساهم أساسي في المجالات الإنسانية ذات الصلة بالأولويات المشار اليها في إعلان القمة الثلاثية.

وتوافقت الجمعيات الوطنية على تحديد اولويات التعاون في مجالات الطوارئ الصحية وخصوصا فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وتكوين فريق عمل تقني يقوم بصياغة خريطة للتدريب المشترك لموظفي ومتطوعي الجمعيات الوطنية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها، وصياغة برنامج موحد للجمعيات الوطنية لتعزيز قدراتها بدعم من صندوق بناء القدرات بالاتحاد الدولي وصناديق دعم التطوير المؤسسي الأخرى، وتحضير برنامج عملي للتعاون في مجالات التحديات المشتركة وخصوصا التغير المناخي والأمن الغذائي وسبل العيش ورسم خريطة للتبادل المشترك، بحسب الوكالة.

وأشار الخبر إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق مشترك يتم المساهمة به بشكلٍ متساوٍ من الجمعيات الوطنية، ويجوز للصندوق استقبال مساعدات إضافية غير مشروطة .

ووقع الاتفاقية الرئيس العام للهلال الاحمر الاردني محمد الحديد ورئيس الهلال الاحمر العراقي ياسين عباس والمدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري رامي الناظر، والمدير الاقليمي للاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر حسام شرقاوي.