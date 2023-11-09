العراق يبرم اتفاقية تعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير رعى توقيع اتفاقية تعاون وبناء القدرات، بين سلطة الطيران المدني العراقية، ومنظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو /ICAO، التي جرت مراسمها في القصر الحكومي صباح اليوم الخميس.

وذكر المكتب في بيان اليوم أن الاتفاقية تهدف إلى التطوير المؤسسي لسلطة الطيران، وتقديم الخبرات والدعم، بما يسهم بتطوير قطاع الطيران المدني في العراق، ومجال النقل الجوي.

وأضاف أنه قد وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي رئيس سلطة الطيران المدني، بينما وقعها عن جانب منظمة الإيكاو المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في قراره المرقم (23610 لسنة 2023)، على بنود اتفاقية التعاون مع منظمة الإيكاو، كما سبق أن أقرّ في كانون الثاني الماضي تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (332 لسنة 2019)، الذي تضمّن قيام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع خبراء من منظمتي الأياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، والإيكاو لغرض تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي، وتطوير عمليات الطيران وخدمات الملاحة الجوية، وترخيص المطارات، وأمن الطيران وصلاحية الطائرات، وإجازات العاملين في الطيران المدني وطبّ الطيران.